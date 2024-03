Éditeur : Slow Bros

Développeur : Slow Bros

Genre : Narratif

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : 16 Avril 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois / Japonais / Coréen / Russe / Turc.

Cela fait 250 ans que votre maison, un vaisseau aux allures d'arche, a fui la Terre face à la menace d'une guerre froide afin de trouver une planète habitable où préserver l'espèce humaine.Vous incarnez Harold, le jeune assistant de la scientifique en chef du vaisseau, Jeanne Mareaux. Alors que la majorité des habitants du vaisseau a accepté cette vie sous-marine, Mareaux continue de chercher sans relâche un moyen de quitter la planète pour trouver un foyer moins humide.Les autres habitants du FÉDORA I, tous plus loufoques, merveilleux et différents les uns que les autres, ne laissent eux non plus guère de temps libre à Harold... Jusqu'à ce qu'une rencontre fatidique le plonge dans un monde au-delà de l'imagination... Et qui détient peut-être la clé pour donner vie aux projets de Mareaux.Accompagnez Harold dans ce monde rétrofuturiste et découvrez avec lui le vrai sens de l'expression "trouver sa place".