Éditeur : Grindstone

Développeur : Bitmap Galaxy

Genre : Construction

Plateforme : PC

Date de sortie : 3e trimestre 2024

Langue(s) : Anglais

Preserve est un jeu de construction de la nature qui emmène les joueurs dans un voyage au sein d'un écosystème harmonieux. L'objectif est d'encourager et de maintenir des biomes prospères et diversifiés, où chaque composant coexiste dans une harmonie symbiotique. En faisant preuve de réflexion stratégique et d'un sens aigu de l'équilibre, les joueurs ont le pouvoir de placer un large éventail de plantes et d'animaux, créant ainsi un environnement qui répond à leurs préférences et à leurs aspirations.