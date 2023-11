Éditeur : Tesura Games

Développeur : Bedtime Digital Games

Genre : Aventure

Steam (Figment)

Steam (Figment 2 : Creed Valley)

Bienvenue dans le monde de Figment Un monde étrange et surréaliste, un endroit rempli de nos pensées, désirs et souvenirs les plus enfouis, habité par les différentes voix que nous entendons dans notre tête.Cet esprit a été calme et silencieux pendant plusieurs d'années. Mais quelque chose a changé. De nouvelles pensées ont commencé à émerger, elles prennent la forme de créatures cauchemardesques qui répandent la peur sur leur passage. Le seul espoir réside dans le grincheux Dusty, autrefois la voix du courage de cet esprit. Il doit redevenir lui-même et aider l'esprit à faire face à ses peurs.Rejoignez Dusty et son amie Piper, une éternelle optimiste, pour une aventure au travers des différentes facettes de l'esprit, et résolvez les énigmes afin de rétablir la situation, en repoussant les cauchemars et en rétablissant le courage perdu.Les Cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l'Esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques. Affrontez vos peurs.Les Cauchemars ont déréglé la Boussole morale, l'Esprit est perturbé. Dusty et Piper, l'éternelle optimiste, doivent voyager jusqu'au Val des convictions, où se forment les idéaux de l'Esprit, dans l'espoir de ramener la paix. Combats musicaux et énigmes déroutantes vous attendent.