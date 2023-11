C'est la suite deAprès sa fuite de Valfaris, Therion a traqué Lord Vroll à travers la galaxie. L’heure de la confrontation finale approche à grands pas, et Therion s’installe aux commandes de Mecha Therion, son arme combattante secrète et redoutable !

posted the 11/08/2023 at 09:20 AM by nicolasgourry