Éditeur : Saber Interactive

Développeur : Tuxedo Labs

Genre : Simulation/Stratégie

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 15 Novembre 2023

Langue : Anglais.

Préparez le casse parfait en utilisant la résolution créative de problèmes, la force brute et tout ce qui vous entoure. Teardown propose un environnement entièrement destructible et véritablement interactif, où les éléments moteurs sont la liberté du joueur et le gameplay émergent.Démolissez les murs à l'aide d'explosifs ou de véhicules pour ouvrir des passages que personne d'autre n'aurait imaginés. Empilez des objets, construisez des structures ou utilisez des éléments flottants à votre avantage. Prenez votre temps pour créer un chemin efficace à travers chaque niveau, puis faites votre casse avant de vous enfuir astucieusement.Courez, sautez, conduisez, foncez. Faites tout ce qu'il faut pour récupérer vos cibles, esquiver les robots de surveillance et pour voler ce que vos clients vous demandent. Mais surtout, ne vous faites pas prendre !