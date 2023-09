Éditeur : Holy Wow Studios

Développeur : Holy Wow Studios

Genre : Musique

Disponible sur PC/Switch

Langue : Anglais.

Avez-vous ce qu'il faut pour maîtriser l'art du trombone ?Trombone Champ vous permet de jouer plus de 45 chansons, dont des hymnes, des marches, des pièces classiques, de la musique électronique, des classiques folkloriques, etc.-Vous pouvez également jouer à quatre en mode multijoueur local !Il y a aussi une histoire cachée à découvrir ! Pendant que vous jouez au jeu, vous pouvez trouver des cartes à collectionner et interagir avec des personnages cachés, ce qui vous permet de débloquer de nouveaux personnages, des trombones, des sons de trombone, etc.