Éditeur : Untold Tales

Développeur : Exit Plan Games

Genre : Plateforme/Aventure/Action

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 5 Octobre 2023 (PC/PS4/XOne/Swicth)

Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.

De magnifiques balles rebondissantes dans un jeu de plateforme 3D et d’action inspiré des meilleurs du genre, plombiers italiens et hérissons bleus ou bandicoots sauvages !Devenez BOB, un héros téméraire rebondissant qui entame une quête épique et chaotique.Jouez seul, à 2 sur un même écran ou jusqu’à 4 en co-op en ligne ! Sautez d’une session à l’autre et conservez tous les objets et armes collectés.