PS : Le jeu a changé de titre Cat Quest : Pirates of the Purribean est devenu Cat Quest III.

Incarnez un intrépide bouchat-nier dans ce RPG d'action en monde ouvert 2,5D dans un environnement fantastique sur le thème des pirates : les Chat-raïbes, un archipel grouillant de Pi-rats à la recherche de l'Étoile du Nord, trésor mythique perdu de longue date. Aux côtés de votre fidèle compagnon esprit, sillonnez les Chat-raïbes à bord de votre propre navire ! Mais fauve qui peut : les mers sont dangereuses et, alors que les hordes de Pi-rats aux ordres du Roi des Pirates vous traquent, la miaou-tinerie vous guette...

Éditeur : Kepler Interactive Développeur : The Gentlebros Genre : Action/RPG Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Date de sortie : 2024 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois.

posted the 08/30/2023 at 02:25 PM by nicolasgourry