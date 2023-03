Éditeur : The Pixel Hunt

Développeur : The Pixel Hunt

Genre : Aventure/VisualNovel

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Allemand / Anglais, / Français / Chinois.

Junon a 36 ans et rien ne va pour elle : sa carrière professionnelle est dans l'impasse, sa vie perso est un champ de ruines et plus rien n'a vraiment de sens. Alors le jour où un coup de fil des urgences lui apprend que sa mère vient d'être admise à l'hôpital dans un état grave, c'est la goutte d'eau : il va falloir que Junon parvienne à changer les choses, sous peine de ne plus pouvoir faire face.