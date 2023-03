EIncarnez None, un motard cyberpunk prisonnier d'un monde en train de s'écrouler. Parcourez des paysages post-apocalyptiques reliés par des tunnels semés d'embûches.Explorez les terres éteintes en compagnie de votre compagnon chat mécanique. Affrontez des boss implacables et anéantissez-les en leur arrachant le cœur.

Who likes this ?

posted the 03/01/2023 at 11:20 AM by nicolasgourry