Réunis par un orage, les alliés improbables Lila la souris et Lumion l'Esprit gardien s'allient pour rétablir l'équilibre au sein de leur petit village. Heureusement, Lila a un cœur en or et peut compter sur de nouveaux pouvoirs électriques pour son périple. Guide-la dans une aventure émouvante à travers Sainte-et-Claire (en France) où elle devra se lier d'amitié avec des esprits électriques facétieux appelés Kibblins afin d'illuminer à nouveau le village.

