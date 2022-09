Trailer Switch VOST

Éditeur : Just For Games

Développeur : Bad Seed

Genre : Point and click

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2023

ALERTE ! ALERTE !L'ESPACE TEMPS EST EN DANGER !Prévenez les crimes avant qu'ils ne se produisent ! It’s Crime O'Clock !Enquêtez sur des affaires à travers le temps et des cartes évolutives en dévoilant une histoire reliée entre elles. Serez-vous assez observateur pour résoudre les mystères ? Le crime n'attend personne !