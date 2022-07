Éditeur : Extra Nice

Développeur : Ewoud van der Werf

Genre : Aventure/Casse-tête

Prévu sur PC/PS5/PS4

Date de sortie : N.C.

Vous devez sauter d'une ombre à une autre.Un schim est l'âme et l'esprit d'un objet, d'une chose ou d'un être vivant. Absolument tout ici-bas en possède un. Un schim ne devrait JAMAIS être séparé de son alter ego ! Et pourtant, c'est ce qui est arrivé au vôtre, ce pauvre petit schim jumelé à un être humain et qui s'en voit séparé lors des prémices de ce jeu.Parviendrez-vous à le rejoindre avant qu'il ne soit trop tard ?