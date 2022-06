Éditeur : Numskull Games

Développeur : Bitmap Bureau

Genre : Beat them all

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Allemand/Anglais/Espagnol/Français/Italien/Japonais/Coréen/Néerlandais/Portugais/Chinois.

-Le jeu sortira en démat et physique-

Dans la veine des jeux d'arcade des années 80 et 90 tels que Double Dragon et Final Fight.Par le développeur de-Jouable en mode solo ou coopératif.-Quatre modes de jeu différents.Le célèbre gang du Syndic8 s'empare petit à petit de la capitale et a enlevé la petite sœur de Claire Sparks. Manque de chance, Claire fera tout ce qui est en son pouvoir pour la retrouver et éliminera quiconque se mettra en travers de son chemin ! Elle fait équipe avec ses deux amis (et colocataires), Miller T. Williams, ancien catcheur professionnel, et Duke Sancho, combattant à mains nues astucieux. Ensemble, ils vont devoir se battre pour traverser les rues malfamées de Londres et tout risquer afin de retrouver la sœur de Claire.Claire Sparks, étudiante et experte en arts martiaux, qui s'est fait entraîner dans une opération de sauvetage de sa sœur. Duke Sancho est un combattant à mains nues vif, vivant à Londres, et dont le surnom vient d'un combat auquel il a pris part au pub Duke of Wellington. Sans oublier la figure dominante de Miller T. Williams, ancien catcheur professionnel canadien, banni des compétitions malgré les contestations pour ses attaques particulièrement violentes. Les trois amis vont devoir affronter le gang dans les rues de Londres pour remonter la trace de la sœur de Claire et la libérer !