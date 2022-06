Le Tyran est apparu en Tyberia en promettant un paradis sans guerre, sans souffrance... et sans mort. Pour entrer dans son paradis, les Tybériens n'avaient qu'à mourir aux mains de son armée de défunts. La guerre s'est terminée avant même d'avoir commencé. Des milliers de personnes ont péri dans le sillage du Tyran, avant d'être ramenés dans son giron en tant que serviteurs indéfectibles, liés par la magie. Les quelques guerriers encore en vie sont éparpillés dans ce qui reste de leur royaume, cherchant inlassablement un moyen de retourner la situation contre le tyrannique Tyran. Menez leur vague de soulèvement, vainquez l'armée des morts et repoussez le monstrueux seigneur dans les profondeurs de la mer d'où il est venu.

