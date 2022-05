Éditeur : HitGrab

Développeur : HitGrab

Genre : Aventure/Action

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 2 Juin 2022

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Portugais / Coréen / Japonais / Chinois.

La mère des démons, Caoránach, a kidnappé le chef Arden et volé l'ancienne couronne du cerf. Avec lui, elle souhaite défaire une paix vieille de plusieurs générations entre les Mortels d'Hibernia et les Fae Folk. Tout ce qui se dresse entre elle et le désastre totale, ce sont les trois héritiers du clan O'Conall : Swordmaster Kilcannon, Huntress Clakshot et Haggish the Brute.