Éditeur : Maximum Games

Développeur : Pulsatrix Studios

Genre : FPS/Horreur

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : 28 Juin 2022

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois.

À Treze Trilha se trouve le St. Dinfna Hotel, sujet de rumeurs faisant état d'étranges disparitions et d'activité paranormale. Suivant une piste reçue de son amie Stephanie, le journaliste Roberto Leite Lopes se rend à Santa Catarina pour révéler l'histoire.Il lui faudra tout son talent d'investigation pour découvrir la vérité et aussi survivre lorsque la réalité sera chamboulée par un appareil photo qui révèle différentes périodes, une secte fanatique, des expériences atroces et des apparitions qui errent dans l’hôtel. Résolvez des énigmes et enrayez leur traque tandis que passé, présent et avenir s'entrechoquent.