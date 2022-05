Actualité générale

"Chez Aspyr, nous sommes de grands fans de Star Wars et nous aimons faire découvrir les jeux Star Wars à de nouveaux publics. Pour nous, il s'agit de savoir quels sont les jeux qui, selon nous, passionnent le plus les joueurs et qu'ils aimeraient voir portés sur de nouvelles plateformes. Si la demande est là, nous sommes partants."

Au cours des 30 dernières années, la franchisea connu moult jeux sur différents supports, il y en a eu pour tout le monde et pour tous les goûts. Certains n'ont pas forcément laissé de souvenirs mémorables, et d'autres sont devenus cultes et c'est notamment le cas deLe premier opus a notamment vu le joursur, etsur. La suite sorten Europe suravecet le final se feraavecAujourd'hui, cela fait quasiment 20 ans queest sorti, et la saga créée parfait partie de ces rares jeux qui, malgré une certaine popularité, n'a jamais eu droit à des rééditions, voire des remasterisations pour nos machines modernes.A l'heure actuelle,puisque nous avons dernièrement eu droit à des remasterisations de jeux tels que, ainsi que sa suite. Le studio s'est aussi chargé de remasteriser les deux opus de, en plus de développer actuellement un véritable remake du premier épisode en destination de la, mais aussi de, et il semblerait qu'il considère la question si on en croit un récent échange sur Twitter :En plus de cette porte ouverte,. Il a également fait savoir que sise lançait dans ce projet, le studio devrait considérer l'idée de s'appuyer surPour rappel,. Elle devait notamment inclure des versions revisitées, avec un nouveau moteur optimisé pour le 60 images/secondes, de la trilogie. Du contenu supplémentaire était également prévu avec de nouvelles séquences inédites et des combats multijoueurs au sabre laser en utilisant le gyroscope de la Wiimote. Le premier opus de la saga devait également être remaké pour ressembler davantage à ses successeurs au niveau visuel.Il est toujours possible d'en voir des traces sur la toile avec la vidéo ci-dessous :