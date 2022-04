Chez Aspyr, nous sommes de grands fans de Star Wars et nous aimons faire découvrir les jeux Star Wars à de nouveaux publics. Pour nous, il s'agit de savoir quels sont les jeux qui, selon nous, passionnent le plus les joueurs et qu'ils aimeraient voir portés sur de nouvelles plateformes. Si la demande est là, nous sommes partants.

Le jeu sur Switch devrait être le nec plus ultra de Rogue : https://youtu.be/s-X8C_8nJQ4. Il utilise tous les éléments de la Wii, toutes les manettes, de la Pro à la roue, tous les niveaux de Leader et Strike en un seul, comme prévu, corrigé et remixé. Multi-joueur. Combat au sabre laser gyroscopique 1:1. 60 FPS. Notre ode à Star Wars

Nous sommes heureux que vous ayez apprécié nos jeux. Nous avons adoré les créer pour tous les fans de Star Wars ! Pour compléter le tout, il faudrait inclure un Rogue Squadron N64/PC remasterisé avec les modèles de vaisseaux très détaillés de la Wii, ainsi que des textures et des ombres mises à jour. La Force serait puissante avec celui-là.

Aspyr:Julian Eggebrecht, réalisateur chez Factor 5 (qui a développé la série):