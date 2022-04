Éditeur : Gearbox Publishing

Développeur : Under the Stairs

Genre : Action/Rogue-Like

Prévu sur PC

Date de sortie : 14 Juillet 2022

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Japonais / Chinois / Espagnol.

Incarnez Victoria Bloom.Repoussez les ténèbres qui ont envahi le manoir Bloom, combattez des hordes de créatures et découvrez de puissants objets pour améliorer votre arsenal.Oserez-vous pénétrer dans ce manoir en perpétuel changement ?Grâce à votre lampe torche et votre fronde, éclaircissez les rangs des monstres qui grouillent dans le manoir Bloom et sauvez Victor, le grand-père bien-aimé de Victoria.En chemin, vous découvrirez des objets qui transformeront votre style de jeu, comme de nouveaux gadgets, des modules d’arme et des améliorations, étoffant ainsi votre arsenal au fil des parties.