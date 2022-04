Éditeur : Dear Villagers

Développeur : Retro Forge

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 19 Mai 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois / Russe / Italien / Portugais.

-Fenêtre de sortie : second semestre 2022-