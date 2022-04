Éditeur : Fireline Games

Développeur : Fireline Games

Genre : Action

Disponible sur PC/PS4/XOne

Date de sortie : 2022

Langues : Anglais / Chinois / Japonais / Espagnol / Français / Polonais / Allemand.

Vous et votre équipage devez sauver des vaisseaux spatiaux endommagés, les réparer et les alimenter en carburant avant que la pieuvre spatiale maléfique ne mette le tentacule dessus.Mettez les vaisseaux spatiaux en sécurité en surmontant des dangers imprévus comme des trous de ver, des pluies d'astéroïdes, et des calamars spatiaux. Maintenez le niveau de carburant des moteurs, réparez les brèches dans la coque et éteignez les incendies pour éviter que votre vaisseau explose ! Les ingénieurs qui réparent des vaisseaux spatiaux ne s'ennuient jamais !