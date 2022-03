Le jeu aura droit à une sortie physique sur PS4.Réveillez-vous dans un monde sans aucun souvenir de la façon dont vous y êtes arrivé. Un monde plein de secrets, de pièces cachées, de donjons et de villes. Vous contrôlez un protagoniste sans nom, un chevalier d'un monde différent, qui fait équipe avec un esprit connu sous le nom de Soul. Découvrez ce qui fait vibrer ce monde et comment rentrer chez vous.

posted the 03/28/2022 at 05:10 PM by nicolasgourry