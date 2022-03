Éditeur : Ocean Drive Studio

Développeur : Ocean Drive Studio

Genre : T-RPG

Prévu sur PC/XSX/XOne

Date de sortie : Q3 2022

Langues : Français / Anglais / Coréen / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe.

La terre de Benerio était autrefois un royaume brillant au bord de la mer. Puis un conquérant à la poigne de fer, Ludivictus, a mis le feu au monde et redessiné les cartes. Maintenant Benerio est une province opprimée dans un empire en ruine où le seul vrai maître est la corruption.Incarnez Eden, un charmant capitaine mercenaire contraint de devenir un commandant rebelle lorsque son village est plongé tête première dans la guerre. Maintenant, Eden doit rallier ses alliés et se tenir debout contre une armée impériale, des monstres redoutables et des ennemis à l'intérieur.