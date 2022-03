Éditeur : Snowcastle Games

Développeur : Snowcastle Games

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Norvégien / Portugais / Russe / Espagnol.

Après votre réveil sur une île bizarre, vous vous retrouvez entouré de créatures curieuses qui s'intéressent à votre arrivée.Vous constaterez que ces créatures jouent un rôle énorme dans votre progression et qu'elles possèdent des capacités uniques et intéressantes qui vous permettront d'explorer plus profondément l'île d'Ikonei.