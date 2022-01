Éditeur : Forthright Entertainment

Développeur : Redlock Studio

Genre : Aventure

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : Q1 2022

Le monde tel qu'il était n'existe plus, disparu en même temps que le Roi. Voyageur de ces terres abandonnées, c'est à vous d'en rassembler les fragments de réalité et de retracer la chute de sa civilisation à travers des combats épiques et précis, l'exploration onirique d'un semi-open world et le témoignage des rares survivants... Certains plus dignes de confiance que d'autres.