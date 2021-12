Éditeur : 1C Entertainment

Développeur : 40 Giants Entertainment

Genre : T-RPG

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 25 Janvier 2022

Langue : Anglais / Allemand / Russe / Japonais / Portugais / Chinois.

Embarquez dans une expédition pour sauver vos proches de Lennórien, la cité elfique perdue, tout en combattant la menace des gobelins qui sème la terreur sur le continent. Dirigez votre groupe de héros, chacun doté de capacités et de compétences spéciales distinctes, ce qui vous permettra d'utiliser de multiples stratégies de combat et de puissantes attaques en équipe pour vaincre vos ennemis. Découvrez un monde fantastique avec une exploration approfondie des cartes et des scénarios dans un style roman visuel d'aventure épique. Fabriquez de nouveaux objets et accessoires à partir des trésors que vous collectez et utilisez-les pour obtenir un avantage tactique à chaque fois que vous configurez vos personnages.