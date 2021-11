Éditeur : Draknek

Développeur : Corey Martin

Genre : Réflexion

Disponible sur PC / PS4 / PS5 / Switch

Date de sortie : 30 septembre 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois

Déplacez-vous en avant, en hauteur, et ne laissez rien derrière vous.Bonfire Peaks est un jeu à puzzles sur le fait de tourner la page, découvrez plus de 200 puzzles conçus avec soin dans un monde magnifiquement retranscrit en voxel art. Tout contenu superflu a été jeté au bûcher pour créer une expérience parfaitement calibrée, remplie de défis enrichissants et de nouvelles mécaniques de jeu surprenantes qui renouvèleront constamment votre intérêt.