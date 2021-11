Actualité Xbox

A la fin des années 2000,malgré sa courte durée de vie et bon nombre de joueurs espèrent un retour ou en tout cas un jeu qui s'en inspirerait.Le titre a connu deux saisons :Au cours des années et ayant pris du galon au sein de la divisionn'a jamais caché sa volonté de raviver ce jeu, etet il serait question que le jeu nous propose quelque chose de visuellement plus moderne que les avatars imaginés par feuil y a une dizaine d'années. En effet, puisque ce nouveau jeu prévoit d'utiliser les avatars 3D dévoilés la semaine dernière pourAucun détail n'a été donné concernant le lancement de cette nouvelle version du jeu, ni même sous quelle forme. Comme précisé précédemment, 1 contre 100 était un jeu saisonnier jouable sur une période prédéfinie et nous ignorons si c'est quelque chose qui sera conservé.