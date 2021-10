Développez votre propre style de combat unique, formez votre propre gang et combattez votre démon intérieur tout en essayant d'échapper à une prison interdimensionnelle pour demi-dieux.

Éditeur : Mishura Games Développeur : Mishura Games Genre : Beat Them All/Rogue-Like Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch Date de sortie : 2023 (Accès anticipé) / 2025 (jeu entier) Langue : Anglais.

Beat'em All

Who likes this ?

posted the 10/06/2021 at 02:20 PM by nicolasgourry