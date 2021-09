Vous incarnez Glimmer, une fée marine attirée par la Lumière, quittant les abysses pour percer les ténèbres affligeant les profondeurs, et cherchant des réponses de par le monde, mais aussi en lui-même. Vous devrez surmonter des épreuves de sagesse et de courage pour découvrir les bienfaits de la Lumière.

posted the 09/23/2021 at 04:55 PM by nicolasgourry