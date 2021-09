Tout les jeux sont édités par HandyGames.-Scarf / Développeur : Uprising Studios / 2021-A Rat's Quest - The Way Back Home / Développeur : The Dreamerians / N.C.-Perish / Développeur : ITEM42 / N.C.-Airhead / Développeur : Octato / 2021-Endling - Extinction is Forever / Développeur : Herobeat Studios / 2022-Townsem VR / Développeur : HandyGames / Dispo Steam en Accès anticipé-One Hand Clapping / Développeur : Bad Dream Games / Dispo Steam en Accès Anticipé-DE-EXIT - Eternal Matters / Développeur : SandBloom Studio / N.C.