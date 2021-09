Éditeur : Alawar Premium

Développeur : Alawar Premium

Genre : Plateforme

Prévu sur PC

Date de sortie : 20 Octobre 2021

Langues : Français / Anglais / Allemand / Chinois / Russe.

Une vidéo de Gameplay Depuis la chute de l'empire, la galaxie et ses habitants sont terrifiés par la criminalité galopante. Être capable de trouver n'importe qui, n'importe où est devenu une compétence très prisée.Aidan est un chasseur de primes à trois bras qui doit traquer les criminels les plus dangereux et les plus insaisissables de la galaxie.