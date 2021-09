Après quelques mois de rumeurs diverses et variées, ainsi que de récentes fuites,etofficialisent les choses :Au programme,. Des commentaires audio desont également prévus.Bien que rien ne soit dit à ce sujet dans le communiqué de, quelques récents bruits de couloirs évoquaient queBien qu'aucune date ne soit pour le moment annoncée,Ce remaster étant issu, c'est donc sans surprise que

Who likes this ?

posted the 09/07/2021 at 03:09 PM by liquidus