Éditeur : HypeTrain Digital

Développeur : Zelart

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Novembre 2021

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Espagnol.

Après une catastrophe mondiale, les vestiges de la civilisation humaine ont construit une nouvelle société religieuse parmi les ruines du sous-sol désolé. Ils ont oublié la lumière du soleil et suivent maintenant aveuglément le Nouveau Dieu - La Grande Main.De temps en temps, La Main descend vers les habitants de la gare centrale et emmène les nouveau-nés choisis dans le monde caché derrière les portes du Sanctuaire.Le Héros se lance dans un voyage dangereux à travers ce monde hostile pour trouver un moyen d'ouvrir les portes et de ramener son enfant.