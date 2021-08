Éditeur : Mossmouth

Développeur : Mossmouth

Genre : Plateforme/Action/Rogue-Like

Disponible sur PC/X360/PS4/PS3/PSVita (Spelunky) - PC/PS4 (Spelunky 2)

Prévu sur Switch

Date de sortie : 26 Aout 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol.

Spelunky est un jeu de plateforme unique avec des niveaux destructibles générés aléatoirement qui met les joueurs au défi à chaque partie. Voyagez dans les profondeurs et explorez des lieux fantastiques remplis de monstres, pièges et trésors. Vous profiterez d'une liberté totale tandis que vous explorez des environnements destructibles et que vous découvrez leurs secrets. Rester ou fuir, tuer ou sauver, acheter ou voler... dans Spelunky, vous devez assumer vos choix, mais aussi leurs conséquences !Spelunky 2 étoffe les défis aléatoires et uniques de son prédécesseur, offrant une aventure satisfaisante pour les anciens joueurs comme pour les nouveaux. Explorez le jeu en solo, jouez jusqu'à 4 joueurs en local ou, pour la première fois, rejoignez vos amis en ligne pour résoudre ensemble des mystères (ou bien pour vous affronter dans les modes Arène).(Spelunky)(Spelunky 2)