Editeur : Klabater

Développeur : Klabater / Juggler Games

Genre : Stratégie/Jeu de cartes

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSXIS/XOne/Switch

Date de sortie : 16 Septembre 2021 (Nouvelle Date)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Polonais / Chinois.

Le jeu raconte l'histoire du divertissement le plus emblématique de l'histoire américaine.Les États-Unis à l'âge d'or sont un pays turbulent.Sur la côte est, une métropole moderne voit le jour, tandis qu'à l'ouest, les cow-boys et les barons voleurs se battent pour leurs affaires. La nouvelle ère arrive et c'est le dernier moment pour que le cirque s'épanouisse !C'est un lieu et un moment où tu dois écrire ta propre histoire et construire l’empire du cirque. Tu joues le rôle d'un pauvre propriétaire d'un cirque itinérant.