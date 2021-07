Éditeur : United Label / CI Games

Développeur : Odd Bug Studio

Genre : Action/Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 17 Septembre 2021

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Polonais/Portugais/Chinois/Russe/Japonais/Coréen.

Les grenouilles zombies, les larves gigantesques, et bien d'autres formes de menace se terrent aux quatre coins du royaume. Pour surmonter chaque rencontre périlleuse, vous devrez étudier les attaques de vos adversaires et réagir de manière appropriée. Heureusement, vous avez à votre disposition toute une série de capacités mortellement efficaces, telles que les frappes défensives, les exécutions fatales et bien sûr les attaques à distance avec votre superbe arc et ses flèches.