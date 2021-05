Éditeur : VARSAV Game Studios / No Gravity Games

Développeur : CYBER RAIN

Genre : Simulation

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Anglais / Polonais

Nous sommes en 2100. Le monde a progressé autant qu’il a reculé. La corruption est endémique et les entreprises ont leurs doigts dans tous les aspects de la vie, et la fracture sociale n'a jamais été aussi grande. C’est la dernière étape du capitalisme - vendre votre rein pour payer le loyer du mois prochain. Mais vivre dans le futur a ses avantages - la technologie, les mods corporels, les tatouages ​​au néon… Et c’est là que vous intervenez.