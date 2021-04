Le monde est assiégé par une corruption malveillante, visant les anciens monolithes qui ont donné pouvoir et lumière à ces terres. En tant qu'élu, vous avez la capacité d'exploiter l'énergie lumineuse pure de l'air, une énergie qui vous aidera à purifier les monolithes pour leur rendre leur lumière.Vous ne ferez pas ce voyage seul – l'esprit de votre sœur vous guidera dans votre quête. Elle a essayé d'entreprendre le même voyage que vous, mais a disparu quelque part en chemin. Retrouvez votre sœur, éliminez la corruption, devenez The Lightbringer.

