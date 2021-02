Éditeur : Snowman

Développeur : Agens

Genre : Sport

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie :2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Danois / Néerlandais / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Russe / Suédois / Chinois / Turc.

Capturez le cœur et l'esprit du street skating dans un style qui vous est propre. Poussez votre flux à la perfection et améliorez vos compétences tout en maîtrisant des centaines de combinaisons de tricks avec des commandes intuitives et faciles à utiliser. Immergez-vous dans des environnements dynamiques alors que la nuit succède au jour, et que la météo change de façon inattendue dans cette expérience de skating authentique.