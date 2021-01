Embarquez pour un voyage extraordinaire à travers le royaume désolé de Penumbra et découvrez les secrets cachés de cette terre oubliée depuis longtemps.

Éditeur : Graffiti Games Développeur : Robi Studios Genre : Action/Aventure Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 4 Février 2021 (PC/Switch) -Plus tard PS4/XOne- Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

posted the 01/30/2021 at 12:10 PM by nicolasgourry