Éditeur : The Game Bakers Développeur : The Game Bakers Genre : Aventure/RPG Disponible sur PC/PS5/XSX/XOne Prévu sur PS4/Switch Date de sortie : 4 Février 2021 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

Who likes this ?

posted the 01/26/2021 at 02:40 PM by nicolasgourry