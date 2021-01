Éditeur : Only By Midnight

Développeur : Only By Midnight

Genre : Shoot them up

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2021

Langue : Anglais

C'est un twin-stick shooter dans l'espace dans lequel vous affrontez des araignées d'énergie sur des astéroïdes.