Éditeur : Riot Forge

Développeur : Airship Syndicate

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2021 (d'abord sur PC/PS4/XOne/Switch puis plus tard sur PS5/XSX)

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Polonais / Russe / Espagnol / Thaï / Chinois / Turc / Vietnamien.

Par le développeur de Battle Chasers : Nightwar et Darksiders Genesis.Vous aurez la possibilité de former une équipe et de prendre le contrôle de plusieurs champions de League of Legends.Explorez la tumultueuse Bilgewater et les mystérieuses Îles obscures, et découvrez le système d'initiative des voies.