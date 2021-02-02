La presse dénote...Presse Start
Dragon Quest VII Reimagined
name : Dragon Quest VII Reimagined
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Switch
La presse des tests ou pas...
name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 02/02/2026
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
tags :
articles : 269
visites since opening : 775434
subscribers : 2
bloggers : 1
[Multi] Dragon Quest VII : Reimagined / Quelques tests...
Multi


Metacritic 82% (PS5) -Pour l'instant-
( 43 Positives / 4 Mitigées / Négative)
OpenCritic 84% -Pour l'instant-

BetaTesteur 9/10
Dragon Quest VII Reimagined est une réinvention réussie. Les visuels somptueux, les combats enrichis et la narration étoffée en plus des belles cinématiques en font une expérience digne des attentes. Même les fans de la version 3DS ou du jeu original ont de quoi être intrigués!

JV 17/20
Avec Reimagined, oubliez l'épopée laborieuse du Dragon Quest VII original sur PS1. Plus beau que jamais dans une esthétique unique, le titre profite d'une aventure condensée bien plus agréable avec ses nombreuses options d'accessibilité et de difficulté. Dans cette expérience à la carte, les combats gagnent en profondeur grâce à la richesse des double vocations, pour des combinaisons aussi improbables que puissantes. Mais en plus de certains défauts du matériau d'origine toujours présents, cette version modernisée pousse parfois trop le curseur de l'accessibilité au point de rendre son aventure trop simple. Mais ne vous y trompez pas : Dragon Quest VII Reimagined sublime un grand RPG comme on en fait plus et fera date dans la catégorie des remakes ambitieux.

IGNFrance 8/10
Si les multiples modifications ou retraits de l’opus original vers cette nouvelle version sont plus que bienvenus pour permettre à un plus grand nombre de (re)découvrir ce titre parfois malaimé de la licence, c’est aussi par son accessibilité et sa DA que le titre nous happe pour les très (très) nombreuses heures de jeu qui le composent. Oui, Dragon Quest VII Reimagined est la meilleure façon à date de découvrir cet opus riche en contenu. Son exploration moins linéaire donne une touche d’aventure et de liberté plus que bienvenue. Toutefois, nous restons face à un titre issu d’une licence très classique du J-RPG. En cela, et même avec tout un panel de nouveautés de gameplay plus modernes et/ou en lien avec l’évolution de la licence en elle-même, nous restons face à un vieux J-RPG ; pour le meilleur et pour le pire.

Actugaming 8/10
En resserrant considérablement son rythme, en modernisant ses mécaniques et en assumant une direction artistique audacieuse, Square Enix parvient à rendre plus accessible un JRPG autrefois réservé aux plus endurants. Tout n’est pas parfaitement lissé, et certaines longueurs ou maladresses narratives subsistent malgré les coupes, mais l’essentiel est là. Nous avons une aventure singulière, généreuse et parfois étonnamment sombre, qui ose raconter son monde par fragments. Grâce à ses nombreux ajustements de confort, à son nouveau système de vocations et à une réalisation soignée, Dragon Quest VII Reimagined réussit à préserver l’ADN de l’original tout en offrant une proposition beaucoup plus digeste. De quoi ravir les fans de longue date tout en offrant une porte d’entrée crédible aux nouveaux venus en attendant, toujours avec impatience, Dragon Quest XII.

Numerama 8/10
Qu’il est difficile de noter un jeu comme Dragon Quest VII Reimagined dans ces conditions. Tester une œuvre conçue pour se savourer épisodiquement est un art délicat autant qu’une gageure. Ces quarante et quelques heures nécessaires pour atteindre la fin de l’histoire principale… j’aurais aimé pouvoir les étaler sur cent heures, pour digérer pleinement chaque chapitre et en apprécier toute leur richesse. Si le jeu n’est pas exempt de défauts, ceux-ci tiennent surtout à l’envie pressante d’en voir la fin. En prenant le temps de suivre le chemin, de sentir chaque fleur et d’écouter le chant des oiseaux, Dragon Quest VII Reimagined se révèle comme un sentier ensoleillé, à parcourir comme un premier poème d’amour : c’est parfois maladroit, il y a quelques fautes, mais tout est fait avec le cœur. Et c’est bien là l’essentiel.

JVFrance 70%
Dragon Quest VII Reimagined propose une réinterprétation d’un monument du JRPG, fidèle à son héritage. Riche, dense et narrativement ambitieux, le jeu conserve cette structure épisodique unique qui fait toute sa singularité, tout en lissant de nombreuses aspérités grâce à des améliorations de confort bienvenues. Toutefois, son démarrage toujours très lent, la révélation tardive de mécaniques majeures et une exploration parfois peu gratifiante risquent encore d’éprouver la patience des joueurs les moins persévérants. La nouvelle direction artistique saura convaincre la majorité des joueurs tandis que la difficulté modulable permettra à chacun d’adapter l’expérience à son rythme. Plus qu’un simple remake, Dragon Quest VII Reimagined s’impose comme une interprétation alternative de l’opus original et en particulier de l’opus sorti sur 3DS : imparfaite, parfois frustrante, mais profondément généreuse. Une aventure exigeante par sa durée, mais gratifiante pour qui accepte de s’y investir pleinement. Dragon Quest VII Reimagined est la porte d’entrée idéale de la franchise pour ceux qui souhaitent la découvrir. Les joueurs ayant déjà eu l’occasion de jouer à Dragon Quest VII par le passé auront plaisir à redécouvrir cette aventure haute en couleur avec nostalgie. Bien que les améliorations apportées à ce remake soient en majorité bienvenues, elles ne changent pas en profondeur l’aventure.

Gamekult 6/10
À trop vouloir en finir avec la méritocratie, Dragon Quest VII Reimagined en oublie la valeur travail. Absolument charmant dans sa patine graphique, plus que réussie, et son écriture, pertinente malgré l(es) âge(s), ce remake-qui-n'en-est-pas-un pêche par excès de tendresse au point d'en oublier l'équilibrage, pourtant fondamental dans le plaisir de jeu. Les affres de la modernité sont parfois difficile à accommoder, et si l'on salue le travail fait sur le système de combat et des vocations, pour ce retour sur le devant de la scène, le monument DQ7 aurait gagné à assumer au moins une partie de ses aspérités.


PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure
    posted the 02/02/2026 at 03:20 PM by nicolasgourry
    comments (32)
    shanks posted the 02/02/2026 at 03:26 PM
    En cours de test et franchement, même si c'est carré comme je le souhaitais, plus on avance, plus le manque de challenge se fait sentir, façon DQXI.

    Square Enix a vraiment un train de retard pour penser qu'à l'époque de l'explosion des Soulsborne, l'occident a impérativement besoin de facilité pour qu'une licence perce.
    aeris842 posted the 02/02/2026 at 03:31 PM
    shanks Et dire qu'autrefois, DQ avait la reputation d'etre une licence JRPG exigente
    shanks posted the 02/02/2026 at 03:34 PM
    aeris842
    Après c'est pas forcément dérangeant selon ce qu'on cherche, et j'imagine des gens encore aujourd'hui vouloir profiter de certains jeux avec des options d'accessibilité activées parce que ça les regarde.

    Mais c'est chelou de se dire qu'aujourd'hui (et même depuis DQXI) que "Dragon Quest, c'est un RPG chill". Et vraiment, comme le XI, tu peux faire une bonne partie du jeu en auto-combat malgré quelques rares pics de temps à autres sur certains boss ou spéciaux.
    wickette posted the 02/02/2026 at 03:43 PM
    shanks
    La difficulté en tour par tour n’est pas la même qu’en action/A-RPG

    En arpg tu peux compenser en sachant esquiver et bien jouer

    En tour par tour t’es nul tu vas grind des slimes de metal pendant 2H
    hypermario posted the 02/02/2026 at 03:44 PM
    shanks aeris842 Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de DragonQuest, je devrait faire/commencer par lequel ?
    fiveagainstone posted the 02/02/2026 at 03:44 PM
    Il y a un mode difficile non ?
    micheljackson posted the 02/02/2026 at 03:47 PM
    hypermario
    Si t'as une DS, le 4,5,6.
    fiveagainstone posted the 02/02/2026 at 03:49 PM
    hypermario N'importe lequel. DQXI est top, DQ VIII (ps2, 3ds) pareil. Les remakes de la trilogie sont bien aussi... Il y a pas grand chose à jeter dans la série.
    pcverso posted the 02/02/2026 at 03:50 PM
    Ce manque de challenge me feront faire l'impasse
    guiguif posted the 02/02/2026 at 03:56 PM
    Ouais bon on va attendre le 12
    cail2 posted the 02/02/2026 at 03:59 PM
    shanks
    Quand tu vois des Persona 5 ou Expedition 33 avec du mode easy à gogo qui fait de belles ventes, Squix doit se dire qu'il vaut mieux ajouter de la facilité pour capter de nouveaux joueurs que de capitaliser sur la niche existante qui s'érode un peu. On attrape pas des mouches avec du vinaigre. Moi le premier, plus le temps de grinder 5h pour buter un boss, je l'ai assez fait sur SNES...
    micheljackson posted the 02/02/2026 at 04:01 PM
    fiveagainstone
    Franchement la trilogie Zénithienne est l'apogée de DQ,
    y'a pas mieux que les 4,5,6.
    Pour le 5 le top étant la version PS2, il existe un patch de traduction anglais (voire français maintenant) et surtout des packs de textures 4K pour y jouer sur émulateurs, il est magnifique...si vous n'en aviez qu'un à faire ce serait celui ci.
    micheljackson posted the 02/02/2026 at 04:02 PM

    https://youtu.be/pLvdbDDyP0k?t=693
    shanks posted the 02/02/2026 at 04:04 PM
    hypermario
    Pour la modernité et le bas prix, le XI forcément, généralement trouvable pour une miette.

    Du 1 au 3, c'est généralement pour la culture.
    La trilogie 4 à 6 sont excellents mais difficilement trouvables à bas prix.
    Le 7, t'as ta réponse sur cet article.
    Le 8, un remaster finira bien par arriver.

    (Le 9 est oubliable par son orientation multi, le 10 est un MMO jamais sorti chez nous)
    dormir13hparjour posted the 02/02/2026 at 04:31 PM
    Si t'as besoin de grinder pour battre un boss, c'est peut-être que le système de jeu est archaïque, non ?
    kaiserstark posted the 02/02/2026 at 04:31 PM
    40 heures pour finir le jeu ? Sur PS c'était 100 heures et la version 3DS 80 heures je crois.

    Ils ont retiré la moitié du contenu ou quoi ? Dans mon souvenir il fallait quand-même farm pour progresser à certains moments mais là ça semble beaucoup plus court même si le jeu ne propose aucune difficulté.
    rbz posted the 02/02/2026 at 04:33 PM
    et le mode draconique alors ?


    kaiserstar je savais que ça serait 40h. tu fais la démo ta compris comment ils ont fluidié le jeu.

    C'est uniquement la faute aux joueurs si on en arrive la.
    micheljackson posted the 02/02/2026 at 04:43 PM
    kaiserstark
    J'avais mis 130 heures sur PS1 (et sans compléter le parc de monstres, ce genre de corvée inutile me gonflaient déjà à l'époque).
    Je ne suis pas sûr que les combats aléatoires soit ce qui prenait le plus de temps là dedans, ils ont dû retirer quelques trucs ouais...
    https://howlongtobeat.com/game/2843
    alucardhellsing posted the 02/02/2026 at 05:06 PM
    mercure7 posted the 02/02/2026 at 05:07 PM
    IGN US a mis 7/10 pas 5/10, sauf erreur, par contre
    fritesmayo76 posted the 02/02/2026 at 05:13 PM
    shanks Pour avoir chercher à me refaire le XI S, il est pas facile à trouver à bon prix
    zekk posted the 02/02/2026 at 05:15 PM
    À la lecture des tests je vais plutôt me refaire l'original
    forte posted the 02/02/2026 at 05:21 PM
    shanks Mis à part le vrai dernier boss, oui , DQXI, en Auto Battle, tu roules sur le jeu.

    Sinon les gens qui parlent de manque de challenge, vous avez joué à la démo ? Vous avez joué aux DQ depuis le 3HD ? On a un mode invincible. Gratuit. La nouvelle marque de fabrique de la saga.

    Et qui déteint sur FF.

    cail2 C'est exactement ca, pour attirer le public. C'est une bonne chose, ca ouvre à un plus grand panel, mais comme tu le dis (et comme je l'ai déjà dit) "on l'a déjà fait sur SNES"...

    ...car on était récompensé : on avait pas le choix que de leveler si on voulait voir la fin du jeu. Là, une récompense ? Non, même pas un trophée.

    Si encore, ton mode de difficulté, tu le choisissais au début et tu ne pourrais plus le modifier, qu'il soit inscrit sur ta save, ok, deal, ca fait une différence, mais même pas.
    hypermario posted the 02/02/2026 at 05:35 PM
    shanks Merci !
    nicolasgourry posted the 02/02/2026 at 06:03 PM
    mercure7 j'ai modifié (une erreur de ma part) ^^
    rbz posted the 02/02/2026 at 06:14 PM
    shanks après tu joue avec zéro option de difficulté toi on est d'accord ?

    avec tous les curseur a fond y'a quand même un minimum de challenge de ce que j'ai entendu.
    zekk micheljackson forte pcverso fiveagainstone si ça peut un minmum rassurer.
    rbz posted the 02/02/2026 at 06:16 PM
    https://media.discordapp.net/attachments/422744789486665728/1467943402413752462/image.png?ex=69823854&is=6980e6d4&hm=c7588d4d17ad7f3298195d6d7665e0fb9d86b67bbc5a273c8e7f31d842dbb140&=&format=webp&quality=lossless&width=1637&height=864
    shambala93 posted the 02/02/2026 at 06:31 PM
    C’est plus 333 c’est 842 aujourd’hui
    micheljackson posted the 02/02/2026 at 06:40 PM
    rbz
    Mouais, je n'aime pas ce genre difficulté à la carte, j'aurais préféré qu'elle soit la même pour tout le monde
    Pourquoi ne pas s'ajouter soi même des contraintes en ne jouant qu'à une main, les yeux bandés, et avec du poil à gratter dans la raie du c.. tant qu'on y est.
    zekk posted the 02/02/2026 at 06:43 PM
    rbz c’est aussi les suppressions qui se me dérangent... alors je comprends que l'original a bloqué beaucoup de personnes mais je l’ai adoré comme ça
    shirou posted the 02/02/2026 at 06:48 PM
    micheljackson et pour le 4, version NES, PS ou DS ?
    forte posted the 02/02/2026 at 06:58 PM
    rbz Le challenge pour quel résultat ? Je te parle de résultat visible ? Quelque chose de plus sur ton fichier de sauvegarde ? Un item bonus qu'on ne débloque pas en facile ? Un trophée ?

    Rien. Comme pour les 3 HD.

    J'ai trop peu de temps dans ma vie pour le perdre pour quelque chose qui me donnera exactement le même résultat. Je vais le faire en mode balade, comme j'ai pu le faire pour DQ 1 2 3 HD, et dans l'histoire, je peux dire que je l'ai fini en Hard, et faire semblant comme certains de dire que "holala c'était duuuuuuur", il n'y a aucune preuve.

    Mais non, je ne suis pas de ce bord. Le challenge, je l'ai quand je platine mes Rockman et mes Resident Evil, entre autre. Là, je me fais chier pour quelque chose
