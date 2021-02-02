BetaTesteur 9/10

Dragon Quest VII Reimagined est une réinvention réussie. Les visuels somptueux, les combats enrichis et la narration étoffée en plus des belles cinématiques en font une expérience digne des attentes. Même les fans de la version 3DS ou du jeu original ont de quoi être intrigués!Avec Reimagined, oubliez l'épopée laborieuse du Dragon Quest VII original sur PS1. Plus beau que jamais dans une esthétique unique, le titre profite d'une aventure condensée bien plus agréable avec ses nombreuses options d'accessibilité et de difficulté. Dans cette expérience à la carte, les combats gagnent en profondeur grâce à la richesse des double vocations, pour des combinaisons aussi improbables que puissantes. Mais en plus de certains défauts du matériau d'origine toujours présents, cette version modernisée pousse parfois trop le curseur de l'accessibilité au point de rendre son aventure trop simple. Mais ne vous y trompez pas : Dragon Quest VII Reimagined sublime un grand RPG comme on en fait plus et fera date dans la catégorie des remakes ambitieux.Si les multiples modifications ou retraits de l’opus original vers cette nouvelle version sont plus que bienvenus pour permettre à un plus grand nombre de (re)découvrir ce titre parfois malaimé de la licence, c’est aussi par son accessibilité et sa DA que le titre nous happe pour les très (très) nombreuses heures de jeu qui le composent. Oui, Dragon Quest VII Reimagined est la meilleure façon à date de découvrir cet opus riche en contenu. Son exploration moins linéaire donne une touche d’aventure et de liberté plus que bienvenue. Toutefois, nous restons face à un titre issu d’une licence très classique du J-RPG. En cela, et même avec tout un panel de nouveautés de gameplay plus modernes et/ou en lien avec l’évolution de la licence en elle-même, nous restons face à un vieux J-RPG ; pour le meilleur et pour le pire.En resserrant considérablement son rythme, en modernisant ses mécaniques et en assumant une direction artistique audacieuse, Square Enix parvient à rendre plus accessible un JRPG autrefois réservé aux plus endurants. Tout n’est pas parfaitement lissé, et certaines longueurs ou maladresses narratives subsistent malgré les coupes, mais l’essentiel est là. Nous avons une aventure singulière, généreuse et parfois étonnamment sombre, qui ose raconter son monde par fragments. Grâce à ses nombreux ajustements de confort, à son nouveau système de vocations et à une réalisation soignée, Dragon Quest VII Reimagined réussit à préserver l’ADN de l’original tout en offrant une proposition beaucoup plus digeste. De quoi ravir les fans de longue date tout en offrant une porte d’entrée crédible aux nouveaux venus en attendant, toujours avec impatience, Dragon Quest XII.Qu’il est difficile de noter un jeu comme Dragon Quest VII Reimagined dans ces conditions. Tester une œuvre conçue pour se savourer épisodiquement est un art délicat autant qu’une gageure. Ces quarante et quelques heures nécessaires pour atteindre la fin de l’histoire principale… j’aurais aimé pouvoir les étaler sur cent heures, pour digérer pleinement chaque chapitre et en apprécier toute leur richesse. Si le jeu n’est pas exempt de défauts, ceux-ci tiennent surtout à l’envie pressante d’en voir la fin. En prenant le temps de suivre le chemin, de sentir chaque fleur et d’écouter le chant des oiseaux, Dragon Quest VII Reimagined se révèle comme un sentier ensoleillé, à parcourir comme un premier poème d’amour : c’est parfois maladroit, il y a quelques fautes, mais tout est fait avec le cœur. Et c’est bien là l’essentiel.Dragon Quest VII Reimagined propose une réinterprétation d’un monument du JRPG, fidèle à son héritage. Riche, dense et narrativement ambitieux, le jeu conserve cette structure épisodique unique qui fait toute sa singularité, tout en lissant de nombreuses aspérités grâce à des améliorations de confort bienvenues. Toutefois, son démarrage toujours très lent, la révélation tardive de mécaniques majeures et une exploration parfois peu gratifiante risquent encore d’éprouver la patience des joueurs les moins persévérants. La nouvelle direction artistique saura convaincre la majorité des joueurs tandis que la difficulté modulable permettra à chacun d’adapter l’expérience à son rythme. Plus qu’un simple remake, Dragon Quest VII Reimagined s’impose comme une interprétation alternative de l’opus original et en particulier de l’opus sorti sur 3DS : imparfaite, parfois frustrante, mais profondément généreuse. Une aventure exigeante par sa durée, mais gratifiante pour qui accepte de s’y investir pleinement. Dragon Quest VII Reimagined est la porte d’entrée idéale de la franchise pour ceux qui souhaitent la découvrir. Les joueurs ayant déjà eu l’occasion de jouer à Dragon Quest VII par le passé auront plaisir à redécouvrir cette aventure haute en couleur avec nostalgie. Bien que les améliorations apportées à ce remake soient en majorité bienvenues, elles ne changent pas en profondeur l’aventure.À trop vouloir en finir avec la méritocratie, Dragon Quest VII Reimagined en oublie la valeur travail. Absolument charmant dans sa patine graphique, plus que réussie, et son écriture, pertinente malgré l(es) âge(s), ce remake-qui-n'en-est-pas-un pêche par excès de tendresse au point d'en oublier l'équilibrage, pourtant fondamental dans le plaisir de jeu. Les affres de la modernité sont parfois difficile à accommoder, et si l'on salue le travail fait sur le système de combat et des vocations, pour ce retour sur le devant de la scène, le monument DQ7 aurait gagné à assumer au moins une partie de ses aspérités.