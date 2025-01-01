Meilleurs jeux 2025
Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer, je suis revenu à un système plus "simple" en une seule fois, sur une semaine.
Chacun d'entre vous classe jusqu'à 10 jeux (donc vous pouvez mettre qu'un seul jeu par exemple, il aura donc 10 Points etc) par ordre de préférence.
-Plus un jeu est haut dans votre liste, plus il reçoit de points.
-Le jeu que vous mettez numéro 1 reçoit 10 points, le numéro 2 reçoit 9 points, le numéro 3 reçoit 8 points, et ainsi de suite jusqu'au 10e qui reçoit 1 point.
Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence
Je comptabiliserai les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Meilleurs jeux 2025".
Vous avez jusqu'au Samedi 20 Décembre 2025 à Minuit.
Le résultat sera donné le Dimanche 21 Décembre 2025.
J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.
Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :
Metroid Prime 4 Beyond / 10 + 9 Points
Hyrules warriors les chroniques du sceau / 9 + 7 Points
Mk world / 8 + 2 + 6 + 8 + 3 + 8 + 4 Points
Dk Bananza / 7 + 6 + 7 + 10 + 6 + 9 + 6 Points
Mario Galaxy 1+2 / 6 Points
Clair Obscur Expedition 33 / 10 + 8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 7 Points
Trails in the sky 1st Chapter / 9 + 9 Points
Hades II / 10 + 7 + 8 Points
Dragon quest 1 & 2 HD-2D / 9 + 6 Points
Blue Prince / 7 + 8 + 8 Points
Absolum / 5 Points
Ghost of Yotei / 4 + 7 + 10 Points
Split Fiction / 3 + 5 + 7 Points
Hollow knight silksong / 1 + 9 + 9 + 9 Point
Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii / 9 Points
Ninja Gaiden : Ragebound / 8 Points
Death Stranding 2 / 9 Points
Battlefield 6 / 8 + 4 Points
Monster Hunter Wilds / 5 + 4 + 2 Points
Doom The Dark Ages / 4 Points
Suikoden 1 & 2 HD Remaster / 10 Points
Kirby air Riders / 3 Points
Ninja gaiden 4 / 5 Points
Shinobi art of vengeance / 6 Points
L'amerzone : le testament de l'explorateur / 5 Points
Gears of war reloaded / 4 Points
SMTV Vengeance / 10 Points
Emio - l'homme au sourire / 5 Points
Capcom Fighting Collection 2 / 3 Points
Jusqu'à Sonilka
2.Hyrules warriors les chroniques du sceau
3.Mk world
4.Dk Bananza
5.Mario Galaxy 1+2
Trails in the sky 1st Chapter
2 - Dragon quest 1 & 2 HD-2D
3 - Clair Obscur Expedition 33
4 - Blue Prince
5 - DK Bananza
6 - Absolum
7 - Ghost of Yotei
8 - Split Fiction
9 - MK World
10 - Hollow knight silksong
2) Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii
3) Ninja Gaiden : Ragebound
2 - Death Stranding 2
3 - Battlefield 6
4 - Donkey Kong Bananza
5 - Mario Kart World
6 - Monster Hunter Wilds
7 - Doom The Dark Ages
2. Silksong
3. Blue Prince
4. Ghost of Yotei
Trails in the Sky 1st Chapter
2 - Metroïd prime 4
3 - Mario Kart World
4 - Hyrule warriors les chroniques du sceau
5 - Dragon quest 1&2 HD
6 - Split Fiction
7 - Monster hunter wilds
8 - Kirby air Riders
1. Clair Obscur
2. Silksong
3. Blue Prince
4. Hades 2
5. DK Bananza (ce top 5 )
6. Ninja gaiden 4 ( gros kiff )
7. Battlefield 6 (sur la bonne pente)
8. MK World (ok y'a du taff y'a du potentiel mais Nintendo ne mérite pas )
9. MH Wilds (Capcom non plus )
J'ai aussi passé bcp de temps sur des jeux des années précédentes comme souvent et je me suis globalement régalé FF16 & 7 Rebirth, RE4, CP2077, Visions of Mana, Eiyuden, Another Crab's Treasure, Sonic Frontiers, Satisfactory, Silent Hill 2 etc...
Faut que je fasse Kingdom Come 2
Quelle surprise en tout cas ce Clair Obscur, de très loin le jeu le plus marquant pour moi de 2025 et des jeux auxquels j'ai joué depuis la dinguerie BG3 en 2023, voir meme au dela; Bravo aux anciens bridées dans les locaux d'Ubisoft Montpellier
2- Donkey kong bananza
3- Mario kart world
4- Split fiction
5- Shinobi art of vengeance
6- Gears of war reloaded
1- Ghost of yotei
2- Donkey kong bananza
3- Mario kart world
4- Split fiction
5- Shinobi art of vengeance
6- L'amerzone : le testament de l'explorateur
7- Gears of war reloaded
2. Silksong
3. Hadès 2
4. Clair Obscur : Expedition 33
5. Donkey Kong Bananza
6. Emio - l'homme au sourire
7. Mario Kart World
8. Capcom Fighting Collection 2
Y a deux jeux qui sont sortis en 2024 (le premier et le sixième) mais je les ai fait en début d'année. Si ils ne peuvent pas etre pris en compte, suffira de monter tous les autres d'un cran.
2. Trails in the Sky 1st Chapter.