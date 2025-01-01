Gamekyo au TOP
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Gamekyo au TOP
3
Likes
Likers
name : Gamekyo au TOP
title : Gamekyo au TOP
screen name : gat
url : http://www.gamekyo.com/group/gat
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2025
last update : 12/13/2025
description : Un groupe qui sera consacré à différent "Top".
tags :
articles : 59
visites since opening : 92745
subscribers : 3
bloggers : 2
[Participation] Top 10 / Meilleurs jeux 2025 / Gamekyo



Meilleurs jeux 2025

Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer, je suis revenu à un système plus "simple" en une seule fois, sur une semaine.

Chacun d'entre vous classe jusqu'à 10 jeux (donc vous pouvez mettre qu'un seul jeu par exemple, il aura donc 10 Points etc) par ordre de préférence.
-Plus un jeu est haut dans votre liste, plus il reçoit de points.
-Le jeu que vous mettez numéro 1 reçoit 10 points, le numéro 2 reçoit 9 points, le numéro 3 reçoit 8 points, et ainsi de suite jusqu'au 10e qui reçoit 1 point.

1)...
2)...
3)...

etc

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Je comptabiliserai les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Meilleurs jeux 2025".

Vous avez jusqu'au Samedi 20 Décembre 2025 à Minuit.
Le résultat sera donné le Dimanche 21 Décembre 2025.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.

Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :
Metroid Prime 4 Beyond / 10 + 9 Points
Hyrules warriors les chroniques du sceau / 9 + 7 Points
Mk world / 8 + 2 + 6 + 8 + 3 + 8 + 4 Points
Dk Bananza / 7 + 6 + 7 + 10 + 6 + 9 + 6 Points
Mario Galaxy 1+2 / 6 Points
Clair Obscur Expedition 33 / 10 + 8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 7 Points
Trails in the sky 1st Chapter / 9 + 9 Points
Hades II / 10 + 7 + 8 Points
Dragon quest 1 & 2 HD-2D / 9 + 6 Points
Blue Prince / 7 + 8 + 8 Points
Absolum / 5 Points
Ghost of Yotei / 4 + 7 + 10 Points
Split Fiction / 3 + 5 + 7 Points
Hollow knight silksong / 1 + 9 + 9 + 9 Point
Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii / 9 Points
Ninja Gaiden : Ragebound / 8 Points
Death Stranding 2 / 9 Points
Battlefield 6 / 8 + 4 Points
Monster Hunter Wilds / 5 + 4 + 2 Points
Doom The Dark Ages / 4 Points
Suikoden 1 & 2 HD Remaster / 10 Points
Kirby air Riders / 3 Points
Ninja gaiden 4 / 5 Points
Shinobi art of vengeance / 6 Points
L'amerzone : le testament de l'explorateur / 5 Points
Gears of war reloaded / 4 Points
SMTV Vengeance / 10 Points
Emio - l'homme au sourire / 5 Points
Capcom Fighting Collection 2 / 3 Points

Jusqu'à Sonilka
    mykle333 posted the 12/13/2025 at 12:18 PM
    1.Metroid Prime 4 Beyond
    2.Hyrules warriors les chroniques du sceau
    3.Mk world
    4.Dk Bananza
    5.Mario Galaxy 1+2
    yanssou posted the 12/13/2025 at 12:22 PM
    Clair Obscur Expedition 33
    Trails in the sky 1st Chapter
    badeuh posted the 12/13/2025 at 12:26 PM
    1 - Hades II
    2 - Dragon quest 1 & 2 HD-2D
    3 - Clair Obscur Expedition 33
    4 - Blue Prince
    5 - DK Bananza
    6 - Absolum
    7 - Ghost of Yotei
    8 - Split Fiction
    9 - MK World
    10 - Hollow knight silksong
    adamjensen posted the 12/13/2025 at 12:33 PM
    1) Clair Obscur : Expedition 33
    2) Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii
    3) Ninja Gaiden : Ragebound
    jenicris posted the 12/13/2025 at 01:01 PM
    1- Clair Obscur
    2 - Death Stranding 2
    3 - Battlefield 6
    4 - Donkey Kong Bananza
    5 - Mario Kart World
    6 - Monster Hunter Wilds
    7 - Doom The Dark Ages
    sickjackz posted the 12/13/2025 at 01:06 PM
    1. Clair Obscur
    2. Silksong
    3. Blue Prince
    4. Ghost of Yotei
    hyoga57 posted the 12/13/2025 at 01:39 PM
    Suikoden 1 & 2 HD Remaster
    Trails in the Sky 1st Chapter
    mazeroza posted the 12/13/2025 at 02:24 PM
    1- Donkey Kong Bananza
    2 - Metroïd prime 4
    3 - Mario Kart World
    4 - Hyrule warriors les chroniques du sceau
    5 - Dragon quest 1&2 HD
    6 - Split Fiction
    7 - Monster hunter wilds
    8 - Kirby air Riders
    51love posted the 12/13/2025 at 03:10 PM
    Bon, parmi les jeux 2025, rien de très original je suis allé a l'essentiel :

    1. Clair Obscur
    2. Silksong
    3. Blue Prince
    4. Hades 2
    5. DK Bananza (ce top 5 )
    6. Ninja gaiden 4 ( gros kiff )
    7. Battlefield 6 (sur la bonne pente)
    8. MK World (ok y'a du taff y'a du potentiel mais Nintendo ne mérite pas )
    9. MH Wilds (Capcom non plus )

    J'ai aussi passé bcp de temps sur des jeux des années précédentes comme souvent et je me suis globalement régalé FF16 & 7 Rebirth, RE4, CP2077, Visions of Mana, Eiyuden, Another Crab's Treasure, Sonic Frontiers, Satisfactory, Silent Hill 2 etc...

    Faut que je fasse Kingdom Come 2

    Quelle surprise en tout cas ce Clair Obscur, de très loin le jeu le plus marquant pour moi de 2025 et des jeux auxquels j'ai joué depuis la dinguerie BG3 en 2023, voir meme au dela; Bravo aux anciens bridées dans les locaux d'Ubisoft Montpellier
    tlj posted the 12/13/2025 at 03:39 PM
    1- Ghost of yotei
    2- Donkey kong bananza
    3- Mario kart world
    4- Split fiction
    5- Shinobi art of vengeance
    6- Gears of war reloaded
    tlj posted the 12/13/2025 at 03:47 PM
    Je refais mon top désolé :

    1- Ghost of yotei
    2- Donkey kong bananza
    3- Mario kart world
    4- Split fiction
    5- Shinobi art of vengeance
    6- L'amerzone : le testament de l'explorateur
    7- Gears of war reloaded
    sonilka posted the 12/13/2025 at 04:51 PM
    1. SMTV Vengeance
    2. Silksong
    3. Hadès 2
    4. Clair Obscur : Expedition 33
    5. Donkey Kong Bananza
    6. Emio - l'homme au sourire
    7. Mario Kart World
    8. Capcom Fighting Collection 2

    Y a deux jeux qui sont sortis en 2024 (le premier et le sixième) mais je les ai fait en début d'année. Si ils ne peuvent pas etre pris en compte, suffira de monter tous les autres d'un cran.
    shofroy posted the 12/13/2025 at 06:36 PM
    1. Clair Obscur : Expédition 33.
    2. Trails in the Sky 1st Chapter.
