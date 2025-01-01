





Meilleurs jeux 2025

je suis revenu à un système plus "simple" en une seule fois, sur une semaine.

Chacun d'entre vous classe jusqu'à 10 jeux (donc vous pouvez mettre qu'un seul jeu par exemple, il aura donc 10 Points etc) par ordre de préférence.

-Plus un jeu est haut dans votre liste, plus il reçoit de points.

-Le jeu que vous mettez numéro 1 reçoit 10 points, le numéro 2 reçoit 9 points, le numéro 3 reçoit 8 points, et ainsi de suite jusqu'au 10e qui reçoit 1 point.



1)...

2)...

3)...



etc

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer,Je comptabiliserai les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Meilleurs jeux 2025".Vous avez jusqu'au Samedi 20 Décembre 2025 à Minuit.Le résultat sera donné le Dimanche 21 Décembre 2025.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Metroid Prime 4 Beyond / 10 + 9 PointsHyrules warriors les chroniques du sceau / 9 + 7 PointsMk world / 8 + 2 + 6 + 8 + 3 + 8 + 4 PointsDk Bananza / 7 + 6 + 7 + 10 + 6 + 9 + 6 PointsMario Galaxy 1+2 / 6 PointsClair Obscur Expedition 33 / 10 + 8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 7 PointsTrails in the sky 1st Chapter / 9 + 9 PointsHades II / 10 + 7 + 8 PointsDragon quest 1 & 2 HD-2D / 9 + 6 PointsBlue Prince / 7 + 8 + 8 PointsAbsolum / 5 PointsGhost of Yotei / 4 + 7 + 10 PointsSplit Fiction / 3 + 5 + 7 PointsHollow knight silksong / 1 + 9 + 9 + 9 PointLike a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii / 9 PointsNinja Gaiden : Ragebound / 8 PointsDeath Stranding 2 / 9 PointsBattlefield 6 / 8 + 4 PointsMonster Hunter Wilds / 5 + 4 + 2 PointsDoom The Dark Ages / 4 PointsSuikoden 1 & 2 HD Remaster / 10 PointsKirby air Riders / 3 PointsNinja gaiden 4 / 5 PointsShinobi art of vengeance / 6 PointsL'amerzone : le testament de l'explorateur / 5 PointsGears of war reloaded / 4 PointsSMTV Vengeance / 10 PointsEmio - l'homme au sourire / 5 PointsCapcom Fighting Collection 2 / 3 PointsJusqu'à Sonilka