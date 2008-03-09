profile
Marvel 1943 : Rise of Hydra
name : Marvel 1943 : Rise of Hydra
platform : PC
editor : N.C
developer : Skydance New Media
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Marvel 1943 repoussé indéfiniment
Actualité générale
Ce soir, c'est donc la soirée des reports : le prochain jeu d’Amy Hennig, Marvel 1943 : Rise of Hydra, ne sortira finalement pas avant un bon moment. Skydance Games a confirmé que le titre est désormais repoussé indéfiniment, sans nouvelle fenêtre de sortie.

Dans son communiqué, le studio explique vouloir "prendre le temps nécessaire pour réaliser pleinement sa vision" et "garantir la qualité attendue par les joueurs". Visiblement, le studio préfère ne plus s'avancer et ne rien promettre pour ce qui est de la disponibilité.

Présenté à la GDC 2024, le projet avait jusque la une sortie prévue pour début 2026, mais cette fenêtre disparaît donc totalement du calendrier. Rappelons que le jeu mettra en scène Captain America et Black Panther pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une aventure narrative censée renouer avec l’esprit cinématique des productions Hennig (Uncharted).

Un report qui n’étonnera personne, tant le projet se faisait discret depuis sa révélation.

Skydance - https://x.com/SkydanceGames/status/1986539089164972440
    posted the 11/06/2025 at 09:58 PM by liquidus
    comments (6)
    jenicris posted the 11/06/2025 at 10:02 PM
    Ca fait des lustres que Hennig n'a plus sortie un jeu, et si celui ci ne sort pas, elle peut raccrocher les crampons.
    shambala93 posted the 11/06/2025 at 10:11 PM
    Il sera annulé je tiens le pari
    taiko posted the 11/06/2025 at 10:15 PM
    Encore un jeu qu'on ne verra jamais ????. L'industrie n'est plus capable de sortir des jeux un peu ambitieux.
    altendorf posted the 11/06/2025 at 10:47 PM
    Prochaine étape : l'annulation
    natedrake posted the 11/06/2025 at 11:07 PM
    jenicris Son dernier jeu, c'est quoi ? Uncharted 3 en 2011 ?
    altendorf posted the 11/06/2025 at 11:12 PM
    natedrake Forspoken
