Rod Fergusson quitte Blizzard
Actualité Xbox
C’est la fin d’un chapitre important pour Blizzard. Rod Fergusson, directeur général de la franchise Diablo depuis 2020, a annoncé son départ après cinq années marquées par quatre lancements majeurs. Dans un message publié sur Bluesky, il explique qu’il est "fier de ce qui a été accompli" et qu’il est "prêt à voir ce que l’avenir lui réserve, épée en main".

Avant d’arriver chez Blizzard, Rod Fergusson s’était déjà forgé une solide réputation dans l’industrie. Il a été l’un des artisans majeurs de Gears of War, d’abord chez Epic Games puis à la tête de The Coalition chez Microsoft, avec entre temps un passage sur BioShock Infinite chez Irrational Games. Recruté par Blizzard en mars 2020, il avait pour mission de piloter l’ensemble des projets Diablo.

Son annonce intervient alors que Blizzard continue de développer l’univers de Diablo sur le long terme. Fergusson avait lui même confirmé il y a quelques mois qu’une roadmap sur dix ans était prévue pour Diablo IV, laissant entrevoir de nombreuses extensions et mises à jour.

Pour l’heure, aucun successeur n’a été annoncé et Blizzard n’a pas communiqué sur l’organisation à venir.

Rod Fergusson - https://bsky.app/profile/rodfergusson.bsky.social/post/3lvvud767y223
    posted the 08/08/2025 at 06:53 PM by liquidus
    comments (8)
    arquion posted the 08/08/2025 at 07:00 PM
    D4, sympa mais vole pas haut, avec un modèle économique des plus douteux (voir carrément honteux)
    gunotak posted the 08/08/2025 at 07:07 PM
    J’ai joué un certain temps à D4 puis avec leurs MàJ majeurs (qui ont rendu les inventaires obsolètes), j’ai perdu la volonté d’améliorer mes personnages
    l3andr3 posted the 08/08/2025 at 07:08 PM
    arquion D3 avec son HV en argent réel était encore mieux
    keiku posted the 08/08/2025 at 07:09 PM
    de toute facon depuis même Diablo3 blizzard c'était déja fini, les dev de diablo 2 sont déja passé a path of exile
    arquion posted the 08/08/2025 at 07:13 PM
    l3andr3 bah je ne me souviens plus des DLC de D3, mais D4 surtout dans l'époque où il sort avec des concurrents comme PoE, mettre des éléments de gameplay exclusifs (Runes spéciales, mercenaires) derrière un paywall de 40 balles (le DLC), c'est honteux.
    shambala93 posted the 08/08/2025 at 07:17 PM
    Je préfère D4 à PoE. Jamais compris le cirque sur D4 hormis le manque de contenu end Game au lancement.

    Je dois avoir 400 h dessus et je n’ai même pas terminé tous le end Game sans oublier les saisons qui apportent toujours un plus.
    arquion posted the 08/08/2025 at 07:21 PM
    Et sinon D4 c'est jeu plein pot 50€ (minimum), DLC 40€ (min), Pass Premium Payant tous les 3 mois, Skin à 20/25€, bref la totale salade/tomate/oignon...
    fritesmayo76 posted the 08/08/2025 at 07:40 PM
    D4 était sympa pour le mode histoire, le reste c'est poubelle (j'ai relancé de temps en temps jusqu'a la saison 3). Je redonnerais sa chance au titre quand la version finale sortira mais pour l'instant niet.
