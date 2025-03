Meilleurs Free-To-Play

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence, précisez le support quand le jeu à le même nom sur des consoles de génération différente

Samedi 12H00

5 jeux (pas 4 ou 6, mais bien 5) pour que nous prenons en compte (sinon nous prenons pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 Free-to-play (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Path of exile (5 Points)Ragnarock onlineAtlantica onlineLeague of legendbitburnerThe finals (2 Points)Apex legendsRocket league (2 Points)FortniteWuwaGenshin Impact (2 Points)Zenless zoneWarframe (2 Points)FortniteCandy CrushSoulframeWakfuKeiku / Gattsurborne / kalas28 / shanks / adelfhitlor